В Кировской области отмечается рост суточной заболеваемости коронавирусом

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24 октября 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vgorodekirove.ru

Фото: сайт ГД

За сутки в Кировской области выявлено 143 новых случая COVID-19 – это больше, чем днем ранее, когда было зарегистрировано 140 заболевших.

По данным регионального Минздрава, в настоящее время на стационарном лечении находится 3 503 человека, 28 человек – на искусственной вентиляции легких.

Накануне в регионе от коронавируса скончался еще один пациент. Таким образом, число жертв COVID-19 выросло в Кировской области выросло до 160.

Ранее сообщалось, что школьников Кировской области отправят на каникулы в одно и то же время.