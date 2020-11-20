В Госдуме предложили увеличить штрафы за незаконную агитацию
20 ноября 2020, 19:45[ «Аргументы Недели» ]
В Госдуму внесен законопроект, усиливающий административную ответственность за правонарушения в сфере предвыборной агитации, а также агитации по вопросам референдума.
Законопроект предполагает изменение санкций за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 5.10 и 5.12 КоАП РФ.
Так, за предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума вне агитационного периода или в местах, где ее проведение запрещено, будет грозить штраф: для граждан в размере от 5 000 до 20 тыс. рублей (ранее от 1 000 до 1 500), для должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. (было от 2 000 до 5 000), для юридических лиц – от 100 тыс. до 500 тыс. (было от 20 тыс. до 100 тыс.).
Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Володин высказался против штрафов за превышение скорости на 1 км/ч.
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