Спикер Госдумы Володин высказался против штрафов за превышение скорости на 1 км/ч

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20 ноября 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Госдума

Вячеслав Володин, фото с сайта Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался против идеи депутата Александра Васильева штрафовать автовладельцев за превышение скорости на 1 км/ч. Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил штрафовать водителей за превышение скорости даже на один километр в час.

По мнению Вячеслава Володина, данная инициатива не будет поддержана. Спикер Госдумы считает, что прежде, чем выходить с такой инициативой, правильно было бы ее проработать всесторонне, запросить мнение автоэкспертов, выяснить позицию автомобилистов и лишь потом уже озвучивать. Необходимо провести консультации с фракциями и выяснить отношение депутатов профильного комитета.

Некоторое время назад Правительство выступило с идеей снизить нештрафуемый порог превышения разрешенной скорости с 20 км до 10 км. Депутаты данную инициативу не поддержали. Тем более не поддержат снижение порога превышения скорости до 1 км.

По мнению Володина, кроме многих аргументов против этой инициативы, присутствует в том числе фактор возможной коррупции и ошибок при определении превышения скорости.

Комментарий Вячеслава Володина опубликован на сайте Госдумы.