Денис Мацуев считает, что «пощечина» от сербов может быть полезна нашим футболистам

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20 ноября 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Денис Мацуев. Фото: Инстаграм Дениса Мацуева

Знаменитый музыкант Денис Мацуев, комментируя поражения сборной России по футболу сербам со счетом 5:0, призвал не заниматься хейтерством.

«Я думаю, что в жизни каждой команды — будь то сборная, будь то клуб – бывают «черные дни». Это может произойти с самыми топовыми командами. Далеко ходить не нужно – немцы проиграли испанцам 6:0.

Мацуев также отметил, что никогда не примет поражения своей любимой команды, но «прекрасно понимает, что настоящий болельщик проявляется не в годы триумфа команды, когда все выходят на улицу».

«Я доверяю футбольным экспертам, а не просто Васе Петрову, который сидит на диване и постоянно пишет какие-то не самые приятные вещи. Думаю, что пройдет несколько дней, мы отойдем от этого ужаса. Уверен, что все образуется. И может быть, такая «пощечина» иногда и полезна на самом деле», – сказал Мацуев.