ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Володин сделал заявление к 75-летию со дня начала Нюрнбергского процесса

, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]

Володин сделал заявление к 75-летию со дня начала Нюрнбергского процесса
Вячеслав Володин. Фото: сайт ГД

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал заявление к 75-летию со дня начала Нюрнбергского процесса, первое заседание которого состоялась 20 ноября 1945 года.

Володин отметил, что сегодня «мы видим попытки ряда западных политиков пересмотреть причины Второй мировой войны, поставить под сомнение решающую роль Советского Союза в разгроме нацизма», открыто действуют силы, заинтересованные в реабилитации нацизма и его идеологов.

«Никто и ничто не может оправдать преступления нацизма. Решения Нюрнбергского трибунала незыблемы, не имеют срока давности. Оберегают наш мир», – заявил спикер Госдумы.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о санкциях за цензуру против россиян и СМИ.

ДВа

В мире

Майя Санду заявила о непризнании Молдавией долгов за российский газ для Приднестровья

Майя Санду заявила о непризнании Молдавией долгов за российский газ для Приднестровья

Майя Санду, победившая на выборах президента Молдавии, сделала ряд важных заявлений. Новый президент Молдавии заявила, что конфликт в Приднестровье необходимо решать мирным путем.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью