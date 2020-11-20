Володин сделал заявление к 75-летию со дня начала Нюрнбергского процесса
20 ноября 2020, 16:03[ «Аргументы Недели» ]
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал заявление к 75-летию со дня начала Нюрнбергского процесса, первое заседание которого состоялась 20 ноября 1945 года.
Володин отметил, что сегодня «мы видим попытки ряда западных политиков пересмотреть причины Второй мировой войны, поставить под сомнение решающую роль Советского Союза в разгроме нацизма», открыто действуют силы, заинтересованные в реабилитации нацизма и его идеологов.
«Никто и ничто не может оправдать преступления нацизма. Решения Нюрнбергского трибунала незыблемы, не имеют срока давности. Оберегают наш мир», – заявил спикер Госдумы.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект о санкциях за цензуру против россиян и СМИ.
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