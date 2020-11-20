В России за сутки скончался 461 пациент с COVID-19
20 ноября 2020, 11:25[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки в России скончался 461 пациент с диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно последней информации оперштаба, в частности, 77 пациентов с COVID-19 скончались за прошедшие 24 часа в Москве, 63 – в Санкт-Петербурге, 20 – в Ростовской области. В общей сложности с начала пандемии жертвами коронавирусной инфекции стали в России 35 311 человек.
Ранее сегодня стало известно, что в РФ впервые с начала эпидемии зарегистрировали более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки – 24 318.
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