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В России за сутки скончался 461 пациент с COVID-19

, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]

В России за сутки скончался 461 пациент с COVID-19
COVID-19, pixabay.com

За минувшие сутки в России скончался 461 пациент с диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно последней информации оперштаба, в частности, 77 пациентов с COVID-19 скончались за прошедшие 24 часа в Москве, 63 – в Санкт-Петербурге, 20 – в Ростовской области. В общей сложности с начала пандемии жертвами коронавирусной инфекции стали в России 35 311 человек.

Ранее сегодня стало известно, что в РФ впервые с начала эпидемии зарегистрировали более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки – 24 318.

ЕТ

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