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Депутат Госдумы Гутенев поддержал идею о назначении выплат ветеранам к Новому году

, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы Гутенев поддержал идею о назначении выплат ветеранам к Новому году
Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев оценил идею о дополнительной выплате ветеранам к Новому году.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил к грядущему Новому году назначить дополнительную выплату ветеранам в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Владимир Гутенев в беседе с RT заявил, что любую инициативу, которая поможет ветеранам войны, следует поддерживать. Он отметил, что экономика РФ смогла адаптироваться к ситуации с пандемией, поэтому, даже несмотря на "напряженность бюджета", можно было бы изыскать средства на эти цели.

ЕТ

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