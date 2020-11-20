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Член ОП Хамзаев предложил назначить выплаты к Новому году ветеранам ВОВ

, 09:55 [ «Аргументы Недели» ]

Член ОП Хамзаев предложил назначить выплаты к Новому году ветеранам ВОВ
новогодние украшения, pixabay.com

В пятницу стало известно, что член Общественной палаты Султан Хамзаев выдвинул идею к грядущему Новому году назначить дополнительную выплату ветеранам Великой Отечественной войны в честь 75-летия Победы.

Письмо с предложением член ОП направил на имя премьер-министра России Михаила Мишустина.

В обращении Султан Хамзаев заявил, что в год 75-летия Победы были негативные события, в первую очередь связанные с пандемией коронавируса нового типа. Он напомнил, что власти в регионах были вынуждены ввести ограничительные меры, которые повлияли на привычное течение жизни граждан.

Общественный деятель предложил для поддержки ветеранов ВОВ назначить дополнительные единовременные выплаты к празднованию Нового года в размере 10 тысяч рублей, передает RT.

ЕТ

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