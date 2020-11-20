Член ОП Хамзаев предложил назначить выплаты к Новому году ветеранам ВОВ
20 ноября 2020, 09:55[ «Аргументы Недели» ]
В пятницу стало известно, что член Общественной палаты Султан Хамзаев выдвинул идею к грядущему Новому году назначить дополнительную выплату ветеранам Великой Отечественной войны в честь 75-летия Победы.
Письмо с предложением член ОП направил на имя премьер-министра России Михаила Мишустина.
В обращении Султан Хамзаев заявил, что в год 75-летия Победы были негативные события, в первую очередь связанные с пандемией коронавируса нового типа. Он напомнил, что власти в регионах были вынуждены ввести ограничительные меры, которые повлияли на привычное течение жизни граждан.
Общественный деятель предложил для поддержки ветеранов ВОВ назначить дополнительные единовременные выплаты к празднованию Нового года в размере 10 тысяч рублей, передает RT.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.