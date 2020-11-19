Мишустин: В России введут новый порядок выплаты больничных

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19 ноября 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Михаил Мишустин, фото: Russian Government/Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о введении нового порядка выплаты больничных и пособий по материнству. Требования вступят в силу с 2022 года.

«Правительство вводит новый порядок выплаты и пособий по материнству, они будут перечисляться людям напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя», - пояснил он на заседании правительства в четверг.

Мишустин отметил, что с 2022 года новая система заработает на территории всей страны. По его словам, начнет действовать «проактивный формат работы», то есть пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически на основании электронного больничного. Глава кабмина добавил, что теперь «никаких заявлений писать не нужно».

Премьер считает, что это позволит снизить объем «бумажной» работы в организациях и ускорить получение денег гражданами. Кроме того, процесс получения сведений для назначения пособий будет проходить в электронном формате, что поможет людям сберечь время и нервы.