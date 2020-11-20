Депутат ГД Васильев предложил штрафовать водителей за превышение скорости даже на 1 км/ч

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20 ноября 2020, 10:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Агентство городских новостей "Москва"

спидометр, pixabay.com

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев в рамках беседы с журналистами выдвинул идею о введении штрафов для водителей за превышение разрешенной скорости даже на 1 км/ч.

Депутат заявил, что любой человек, превышающий скорость даже на 1 км/ч, является нарушителем ПДД.

Александр Васильев заметил, что чаще всего дорожно-транспортные происшествия происходят именно из-за превышения допустимой скорости движения. По его мнению, отмена порога в 20 километров в час и введение наказания за превышение скорости даже на 1 километр в час полностью изменит ситуацию с безопасностью на дорогах страны.