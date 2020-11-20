Эколог Есина объяснила, почему люди носят шубы и чем искусственный мех опаснее натурального

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20 ноября 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МИР 24

шуба, pixabay.com

Эколог, член общественного совета Минприроды Елена Есина в разговоре с журналистами рассказала, почему многие люди любят носить мех, а также объяснила, чем искусственные шубы опаснее натуральных.

Есина считает, что тех, кто любит носить натуральный мех, следует разделить на две категории. В первой окажется золотая молодежь, для которой важна статусность и демонстрация своего богатства. У представителей второй группы стремление носить мех уходит корнями в глубокое историческое прошлое, когда подобные изделия были основной одеждой почти для всех слоев населения – это было связано с климатическими особенностями.

В беседе с "МИР 24" эколог отметила, что все больше жителей Европы отказываются от натуральных шуб в пользу искусственных из-за более мягкого и теплого климата. Кроме того, "экологичность", о которой много говорят в последнее время, не столько направлена на сохранение окружающей среды, сколько на продвижение интересов крупных корпораций. Елена Есина напомнила о ситуации с датскими норками, которых сначала "обвинили" в распространении COVID-19, а затем признали это ошибкой. Однако отборные виды норок уже были уничтожены. "С экономической точки зрения, выиграл тот, кто этот фейк запустил, здесь не стоял вопрос об экологичности", – уточнила эксперт.

Есина также обратила внимание на то, что производство экомеха наносит большой вред окружающей среде. При создании искусственных шуб вырабатывается множество химических соединений, выбросов и сточных вод – больше, чем в ходе разведения пушных животных на фермах.