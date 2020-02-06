Немцам нельзя ходить в шубах и манто на концерты и выставки

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6 февраля 2020, 11:15 [ «Аргументы Недели» ]

Photographer: © Dmitrii Gusarin

Зоозащитники Германии одерживают серьёзные победы. Например, в Мюнхене в культурно-развлекательный центр «Тиль» запрещают входить гостям в одежде из шкур убитых животных.



Немцы уважают индивидуальную свободу. Однако в последнее время можно заметить, что всё большая часть населения Германии склоняется к тому, чтобы не убивать животных ради меха. Ввиду того, что охранники культурно-развлекательного заведения не всегда могут различить настоящий мех от искусственного, последний также имеет ограничение.



Ряд клубов Берлина, Гамбурга тоже ввели ограничения для посетителей в меховой одежде. В гардеробе Гамбургского театра даже не принимают пальто с меховым воротником.



Меховая промышленность в Германии не находится под запретом. Всего в стране действует более сотни предприятий по выделке меховых изделий. Однако такие товары становятся невостребованными. Количество звероферм в Германии также сокращается. Требования к содержанию животных ужесточились, поэтому выращивать их становится невыгодным делом.



