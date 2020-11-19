В Госдуме решили продлить «заморозку» индексации пенсий военным пенсионерам
19 ноября 2020, 21:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Госдума приняла закон о «заморозке» на нынешнем уровне размера денежного довольствия, подлежащего учету при исчислении военных пенсий. Индексировать пенсии бывшим военнослужащим не будут до 1 января 2022 года.
Документ в Госдуму был внесен правительством России. Годом ранее Госдума приняла аналогичный закон, который продлил заморозку индексации военных пенсий до 1 января 2021 года.
Теперь еще на год приостанавливается действие нормы закона, согласно которой «денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54% и начиная с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера». Вместо этого сохраняется размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, на прежнем уровне, то есть 73,68% денежного довольствия.
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