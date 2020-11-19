Миронов предложил провести «масштабную ревизию» пенсионной системы

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19 ноября 2020, 20:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Справедливая Россия

фото: pixabay.com

Председатель Партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал правительство признать, что пенсионная реформа провалилась. Руководитель фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов заявил, что все попытки исправить пенсионную систему только ухудшают ситуацию и положение нынешних и будущих пенсионеров.

Политик отметил, что «косметические правки не спасут пенсионную систему от банкротства, так как она нуждается в масштабной ревизии». Как подчеркнул Миронов, «надо признать, что идея пенсионного страхования с помощью специальных фондов провалилась».

Средняя страховая пенсия в России едва превышает прожиточный минимум. На него невозможно прожить. По оценке Миронова, с накопительными пенсиями всё ещё хуже: в 2022 году их средний размер не превысит 1300 рублей. «Даже повышение пенсионного возраста на пять лет не спасло ситуацию. Пришло время признать: действующая пенсионная система не обеспечит достойных пенсий, она банкрот», – говорится в заявлении Сергея Миронова, опубликованном на сайте партии.

Политик убежден в необходимости вернуться к выплатам пенсии из бюджета, а пенсионные выплаты из доходов граждан направлять туда же.