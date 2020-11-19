В России могут продлить отсрочку по выплате долгов для бизнеса и пенсионеров

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19 ноября 2020, 16:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

В Госдуму внесен законопроект, предполагающий продление отсрочки по выплате долгов для пострадавших от пандемии новой коронавирусной инфекции отраслей бизнеса и пенсионеров.

«Сохраняющаяся сложная эпидемиологическая ситуация на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции объективно требует продления мер по поддержке наиболее уязвимых категорий граждан и бизнеса, сохраняющих финансовую нестабильность», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Отсрочку предлагается продлить в отношении исполнительных документов, предъявленных к принудительному исполнению до 1 мая 2021 года. До 1 июля 2021 года предполагается продлить период, в который судебным приставом-исполнителем в отношении должников-граждан не применяются меры принудительного исполнения, связанные с осмотром движимого имущества должника, за исключением принадлежащих должнику-гражданину транспортных средств.

Ранее сообщалось, что долги россиян банкам по итогам третьего квартала составляют 19,3 трлн рублей.