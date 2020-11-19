Экс-губернатору Ивановской области Меню грозит до 10 лет лишения свободы

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19 ноября 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Мень

Бывшему губернатору Ивановской области, аудитору Счетной палаты Михаилу Меню, обвиненному по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата группой лиц в особо крупном размере). грозит до 10 лет лишения свободы.

Мень был задержан 18 ноября. Обвинение в растрате 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году ему уже предъявлено. Мень своей вины не признает.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 19 ноября сообщил, что президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации с Михаилом Менем. По данным Пескова, президент пока не направлял представление о его досрочном освобождении от должности аудитора Счетной палаты.

Генпрокурор Игорь Краснов выступил вчера на заседании Совета Федерации, где было принято решение о снятии с Меня статуса неприкосновенности. Краснов рассказал, что Мень, будучи губернатором Ивановской области, способствовал выделению "беспрецедентно крупной суммы предприятию «Ивановский бройлер»" через областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства".

Как отметил Генпрокурор, "такие средства никогда ранее не предоставлялись ни одной коммерческой организации". Краснов рассказал сенаторам, что предложения правительства Ивановской области потратить часть поступивших из Минфина России средств на завершение строительства социальных объектов в категорической форме были отвергнуты губернатором Менем.