Михаил Мень считает претензии по поводу растраты недоразумением

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18 ноября 2020, 21:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Михаил Мень. Фото: сайт Кремля

Экс-губернатор Ивановской области, аудитор счетной палаты Михаил Мень не признал вину в растрате 700 млн рублей.

По словам его адвоката Мурада Мусаева, Мень считает претензии недоразумением.

Мусаев также добавил, что при даче согласия на уголовное преследование в Совете Федерации было объявлено, что мерой пресечения станет запрет определенных действий. Каких именно, пока что неизвестно.

Мусаев подчеркнул, что Мень надеется, что эти запреты не будут «избыточными и не помешают его деятельности».

Ранее сообщалось, что Михаила Меня возили на допрос в СК России.