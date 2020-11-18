Аудитора Счетной палаты Михаила Меня везут на допрос в СК России

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18 ноября 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Михаил Мень. Фото: сайт ГД

Сотрудники ФСБ и МВД задержали аудитора Счетной палаты РФ и бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня.

Речь идет о деле по факту растраты 700 млн рублей. Сообщается, что экс-губернатора везут на допрос в Следственный комитет.

Меня задержали в Красногорском районе Подмосковья. Задержание проводили сотрудники управлений экономической безопасности ФСБ и главка министерства внутренних дел.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов попросил ФСБ вернуть деньги, выделенные им на взятки.