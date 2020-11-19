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Депутат Нилов поддержал идею о сохранении стипендии для студентов на дистанционке

, 13:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Депутат Нилов поддержал идею о сохранении стипендии для студентов на дистанционке
компьютер, фото: pixels.com

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов прокомментировал предложение своего коллеги Ивана Сухарева о том, что студентам, переведённым на дистанционное обучение, необходимо сохранить стипендию независимо от результатов итоговой аттестации 2020/21.

«Да, мы столкнулись с такими вызовами — в регионах приходится переводить старшеклассников, где-то вузы переводить на дистанционное обучение. Но при этом, если с пониманием относиться к ситуации, то очевидно, что качество, которое получается, может сказаться в том числе и на результатах экзаменов. В зависимости от которых и решается вопрос выплаты или невыплаты стипендии», - высказал он RT.

Нилов отметил, что логика в данном предложении, конечно, есть. По его словам, следует также поднять для обсуждения вопрос о повышении стипендий.

БА

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