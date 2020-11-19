Депутат ГД Сухарев предложил сохранить стипендию студентам на дистанционке
19 ноября 2020, 12:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова с предложением ввести меры поддержки студентам, переведенным на дистанционный формат обучения.
Сухарев призвал рассмотреть возможность сохранения стипендий студентов высших учебных заведений, которые были переведены на дистанционное обучение, независимо от результатов итоговой аттестации учебного года - 2020/21.
«Находящимся вдалеке от учебных заведений, не имеющим доступа к библиотекам с профильной научной литературой, а также не имеющим возможности очного общения с преподавателями, студентам крайне сложно организовать качественное самостоятельное обучение», - цитирует его слова RT.
Депутат добавил, что такие ограничения могут негативно повлиять на результаты зимней сессии, в том числе привести к потере стипендий.
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