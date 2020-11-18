В МГУ ответили на сообщения о возможном иске студентов-платников из-за дистанционки

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18 ноября 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

МГУ, фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова прокомментировали информацию о возможной подаче студентов иска к вузу, чтобы снизить цену за обучение, поскольку из-за дистанционного формата качество образования снизилось.

«Начиная с марта 2020 года... в Московском университете были приняты исчерпывающие меры, направленные, с одной стороны, на исполнение соответствующих предписаний и рекомендаций, а с другой – на сохранение непрерывности образовательного процесса, обеспечения его максимального соответствия утвержденным стандартам и программам», - пояснили в пресс-службе.

Собеседник отметил, что работа в дистанционном формате успешно осуществлялась на базе разработанной и запущенной МГУ до начала пандемии платформы онлайн-образования. По его словам, при рассмотрении вопроса о возможных мерах социальной поддержки, в том числе возможности снижения стоимости обучения в период пандемии для студентов-платников, необходимо учитывать тот факт, что «дистанционная форма обучения является разновидностью очной формы образовательного процесса».

Напомним, что с 13 ноября по 6 февраля вузы Москвы и Санкт-Петербурга перешли на дистанционку в связи с ростом случаев коронавируса.