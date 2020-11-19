Песков заявил, что в графике Путина нет запланированной встречи с Игорем Додоном

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19 ноября 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Владимир Путин и Игорь Додон. Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встречи президентов России и Молдавии Владимира Путина и Игоря Додона в графике российского лидера пока нет.

Официальный представитель Кремля отметил, что контакты с замруководителя президентской администрации Дмитрием Козаком, «по всей видимости, состоятся», но точной даты Песков назвать не может.

Ранее Додон сообщил, что по итогам телефонного разговора с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, что посетит Россию с рабочим визитом, где обсудит вопросы российско-молдавского взаимодействия.