Песков заявил, что в графике Путина нет запланированной встречи с Игорем Додоном
19 ноября 2020, 13:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встречи президентов России и Молдавии Владимира Путина и Игоря Додона в графике российского лидера пока нет.
Официальный представитель Кремля отметил, что контакты с замруководителя президентской администрации Дмитрием Козаком, «по всей видимости, состоятся», но точной даты Песков назвать не может.
Ранее Додон сообщил, что по итогам телефонного разговора с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, что посетит Россию с рабочим визитом, где обсудит вопросы российско-молдавского взаимодействия.
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