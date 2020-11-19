Число выявленных случаев коронавируса в России превысило два миллиона

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19 ноября 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

медики, фото: Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 2 015 608 человек. Об этом стало известно в четверг, 19 ноября.

«За последние сутки в России выявлено 23 610 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 463 летальных исхода … полностью выздоровели 25 573 человека», - пояснили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве – 6438, Санкт-Петербурге – 2312, Московской области – 880, Нижегородской области – 441 и Свердловской области – 369.

Наименьшее - Республика Марий Эл – 51, Магаданская область – 41, Еврейская АО – 32, Ненецкий АО и Чукотский АО – по 8 случаев.

Ранее сообщалось, что эксперт назвал российские регионы, где позже всего начнется спад заболеваемости COVID-19.