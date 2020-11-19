Эксперт Тавадян назвал российские регионы, где позже всего начнется спад заболеваемости COVID-19

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19 ноября 2020, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

медик, фото: pixels.com

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, основываясь на статистических данных, спрогнозировал спад заболеваемости новой коронавирусной инфекции в России. По его словам, этот процесс начнется в конце ноября почти во всех регионах страны.

«В данном этапе прогноз показывает, что в конце ноября уже спад будет виден в основной части регионов. Однако тяжелая ситуация сейчас в Санкт-Петербурге, Подмосковье, также в Крыму, Республике Коми, Калининградской области, Татарстане, Пермском крае, в Чувашии, Новгородской области, Карелия, Псковской области, Чеченской Республике. Эти регионы преодолеют плато позднее всех», - пояснил он.

Тавадян отметил, что стабильная эпидемиологическая ситуация сохраняется в следующих регионах: Калмыкия, Брянская, Кемеровская, Рязанская, Магаданская, Пензенская области, Республика Алтай, Амурская область, Камчатский край, Орловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ.

При этом удовлетворительное состояние темпов распространение инфекции наблюдается в таких регионах как: Москва, Архангельская, Оренбургская области, Красноярский край, Карачаево-Черкессия, Ростовская, Смоленская, Липецкая, Калужская, Воронежская области и другие. Он добавил, что наиболее благоприятная ситуация - в Еврейской автономной области и Севастополе.

Тавадян подчеркнул, что заболеваемость пойдет на спад, но расслабляться не следует. Он напомнил, что одной из основных переменных, которая влияет на распространение вируса, является поведение людей, а именно соблюдение норм социального дистанцирования и ношения масок.