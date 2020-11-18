Доктор Мясников надеется, что «ковид» перейдёт в ОРЗ

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18 ноября 2020, 22:08 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Недавно в СМИ просочилась информация о новой мутировавшей форме коронавируса. В соцсетях тут же начались бурные обсуждения данного события. Люди писали, что опасаются новой формы, будто бы она может стать куда более смертоносной, чем все предыдущие.

Однако доктор Мясников полностью разубедил всех сторонников пессимистичной теории распространения вируса. По его недавнему заявлению, мутация «ковида» - это самый обычный процесс. И в данном случае, вирус не только не ухудшил своё влияние, но и напротив, стал слабеть. Смертность от коронавируса постепенно снижается.

О появлении нового штамма Covid-19, отличного от первой версии, появившейся в китайском Ухане, стало известно учёному сообществу ещё в июле. В условиях лаборатории новая форма действительно демонстрирует высокую скорость распространения. Но как оказалось, в реальности такое не происходит. Доктор Мясников советует всем перестать паниковать и не верить в плохое. Он уверен, что в будущем ситуация изменится только в лучшую сторону. Он даже полагает, что корона со временем перейдёт в ОРЗ. «Такое рано или поздно должно произойти», - уверен российский учёный.