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Банки стали чаще передавать долги коллекторам на фоне пандемии

, 09:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Банки стали чаще передавать долги коллекторам на фоне пандемии
Фото: pixabay.com

Среди кредитов, которые банки передают коллекторам, резко выросла доля долгов с небольшими сроками просрочки. Она достигла 59% – такие данные передают в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Банки стали передавать коллекторам больше долгов на ранней стадии просрочки. Доля переданных кредитов, по которым платежи просрочены менее чем на год, достигла 59%, треть кредитов в агентском портфеле коллекторов (33%) имеют просрочку менее 90 дней.

Изменение тенденции коллекторы напрямую связывают с ситуацией в банках, внутренние службы взыскания которых из-за кризиса и пандемии «работают в условиях повышенной нагрузки».

Ранее сообщалось, что долги россиян банкам по итогам третьего квартала составляют 19,3 трлн рублей.

ДВа

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