Банки стали чаще передавать долги коллекторам на фоне пандемии
19 ноября 2020, 09:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Среди кредитов, которые банки передают коллекторам, резко выросла доля долгов с небольшими сроками просрочки. Она достигла 59% – такие данные передают в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Банки стали передавать коллекторам больше долгов на ранней стадии просрочки. Доля переданных кредитов, по которым платежи просрочены менее чем на год, достигла 59%, треть кредитов в агентском портфеле коллекторов (33%) имеют просрочку менее 90 дней.
Изменение тенденции коллекторы напрямую связывают с ситуацией в банках, внутренние службы взыскания которых из-за кризиса и пандемии «работают в условиях повышенной нагрузки».
Ранее сообщалось, что долги россиян банкам по итогам третьего квартала составляют 19,3 трлн рублей.
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