В Санкт-Петербурге ужесточат ограничения из-за коронавируса с 23 ноября

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19 ноября 2020, 09:39 [ «Аргументы Недели» ]

человек в маске, фото: pixabay.com

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление правительства города «О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В документе говорится, что с 23 ноября зрителям запретят посещение спортивных мероприятий, все предприятия общественного питания и катки, которые расположены в зданиях торговых центров, временно приостановят работу.

При этом другие катки в городе будут работать, но с соблюдением особых требований – не более одного человека на 10 квадратных метров, на закрытых катках запрещено массовое катание более 30 человек. На открытых катках должны быть закрыты раздевалки.

Однако деятельности профессиональных спортивных клубов, а также тех, кто проходит спортивную подготовку, эти требования не коснутся.

Отмечается, что с 1 декабря наполняемость театров и кинотеатров не должна превышать 25% от количества зрительских мест. «Исключение составляют мероприятия, на которые по состоянию на 18 ноября уже проданы билеты в большем количестве», - пояснили в тексте постановления.