Губернатор Самарской области рассматривает вариант введения локдауна

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18 ноября 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

табличка, фото: pixabay.com

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что готов к введению локдауна в отдельных районах. По его словам, главы городов и районов персонально отвечает за эпидемиологическую ситуацию на вверенной им территории, сообщает kp.ru.

«Очень разная ситуация в районах по уровню заболеваемости. Будем разбираться … По тем муниципальным образованиям, которые не контролируют ситуацию на своих территориях, мы будем рассматривать варианты введения локального локдауна. Но вину придется взять на себя главе муниципального образования. Там, где ситуация наиболее сложная, а значит неконтролируемая, будет происходит смена глав», - пояснил он.

Азаров отметил, что ночные клубы должны быть закрыты до весны, но продолжают работать. Он предупредил, что действия по нарушению режима ограничений могут привести к закрытию всех предприятий – это принесет еще большие потери для трудовых коллективов и собственников.