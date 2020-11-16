Глава Бурятии Цыденов надеется, что повторный локдаун поможет переломить рост заболеваемости коронавирусом в регионе

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16 ноября 2020, 20:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Правительство Бурятии

Мантуров и Цыденов, фото с сайта правительства Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов надеется, что повторный локдаун поможет переломить рост заболеваемости коронавирусом в регионе. Бурятия с понедельника, 16 ноября, ввела жесткие меры по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Локдаун введен на две недели, продлится до 30 ноября.

В связи с осложняющейся эпидемиологической обстановкой по COVID-19 Республиканский оперативный штаб по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции ввел дополнительные ограничительные мероприятия на территории Бурятии.

На две недели приостановлена работа ресторанов, кафе и иных предприятий общественного питания, - сообщается на сайте правительства Бурятии.

В Бурятии приостановлена деятельность объектов розничной торговли, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров, различных зон отдыха. Также на две недели в Бурятии закрываются кинотеатры, салоны красоты, бани и сауны.

Работают аптеки, салоны связи, продовольственные магазины и магазины по продаже непродовольственных товаров первой необходимости. Допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом, посредством доставки товара.

16 ноября Цыденов на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым обсудил вопросы поставок лекарств против коронавируса. Глава Бурятии попросил содействия в обеспечении республики достаточным объемом противовирусных препаратов и антибиотиков, применяемых в схеме лечения пациентов с COVID-19.