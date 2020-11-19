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Роспотребнадзор призвал отказаться от курения на фоне пандемии коронавируса

, 09:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Роспотребнадзор призвал отказаться от курения на фоне пандемии коронавируса
Фото: pixabay.com

В Международный день отказа от курения Роспотребнадзор напомнил, что согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме.

Специалисты ведомства говорят, что курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, а в случае заболевания курильщикам грозит более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены.

Кроме этого, во время курения повышается риск заражения вирусом через рот.

Ранее сообщалось, что потери России от пандемии COVID-19 могут составить более 600 тысяч человек.

ДВа

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