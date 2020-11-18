Потери России от пандемии COVID-19 могут составить более 600 тысяч человек

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18 ноября 2020, 17:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

По оценкам демографов, только до конца года общая избыточная смертность в России превысит 300 тысяч человек, а снижение рождаемости обеспечит сокращение населения до более чем 600 тысяч человек.

Во вторник, согласно официальной статистике, за сутки было выявлено 22,4 тыс. новых случаев заражения. Умерло за тот же период рекордное с начала пандемии количество человек - 442. При этом эксперты считают эти цифры в разы заниженными и предлагают умножать официальные данные на шесть.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что летальность от коронавируса в России составляет 1,7%:

«В РФ это 1,97 млн [заболевших], почти 1,5 млн выздоровевших и летальность, которая составляет 1,7%. По уровню заболеваемости на 100 тыс. населения Россия занимает 62-е место в мире, 100-е – по уровню летальности».

Она отметила, что в мире летальность составляет 3,4%. Некоторые эксперты такое сравнение считают некорректным. Бывший сотрудник Росстата, демограф Алексей Ракша напоминает:

«У нас в последнее время не только смертность, но и число умерших снижалось каждый год. Оно уменьшалось вплоть до мая 2020 года. А в большинстве других развитых стран, в частности в Европе, количество умерших, наоборот, постоянно росло».

Эксперты в целом ставят под сомнение отчеты Росстата и Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом по летальности. Ракша считает, что наиболее точным показателем, по которому можно оценить реальную ситуацию с пандемией является избыточная смертность. Под этим термином понимается временное увеличение смертности по сравнению с ожидаемой.

Избыточная смертность в стране нарастает. По информации Росстата, в целом по итогам девяти месяцев этого года в стране умерло 1,45 млн человек, что на 103 тыс. больше, чем годом ранее.

Алексей Ракша считает, что российские регионы не сообщают о 70–80% смертей, связанных с COVID-19. По его оценкам, в лучшем случае Россия по итогам года будет иметь 250–260 тыс. избыточных смертей. При этом эксперт не исключает роста и до 300 тыс. смертей.

«Число умерших в октябре-2020 в России, скорее всего, вырастет на 48 тыс., или 31% по сравнению с октябрем-2019. Итого за апрель–октябрь избыточная смертность может составить около 165 тыс. человек. В ноябре ситуация будет, вероятно, еще хуже, и мы превысим порог в 220 тыс. избыточных смертей», – отметил Ракша.

Демограф предполагает, что в этом году Россия может выйти на естественную убыль (разность между числом рождений и смертей) около 600–650 тыс. и на избыточную смертность примерно 250–330 тыс. за весь год по сравнению с прошлым.

Эксперт считает, что главная проблема заключается в некорректных данных о смертности, подаваемых службами и ведомствами.

«Почти половина смертей из-за COVID-19 переносится в документах на другие нозологии уже на первом этапе – в больницах. А второй фильтр – это сайт «Стопкоронавирус.рф». В результате мы видим эти куцые цифры: например, в Кировской, или Липецкой области, или в Башкортостане на протяжении многих (до 21) дней умирает только по одному человеку в сутки, что выглядит полной чушью. Росстат прекратил публиковать информацию о других причинах смерти еще в апреле. Данные о том, сколько человек умерли от COVID-19, с COVID-19 и от пневмоний. Уже более десятка ЗАГСов в стране прекратили публиковать статистику по смертности, как только ситуация стала ухудшаться», – заключает Ракша.