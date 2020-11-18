Эксперт Фельдман считает, что Россия не сможет существовать не в статусе сверхдержавы

Аргументы Недели → Общество 13+

18 ноября 2020, 22:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: сайт ГД

У России нет других вариантов, кроме как оставаться сверхдержавой. Так считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

По словам эксперта, статус сверхдержавы достался ельцинской России как государству-продолжателю СССР вместе с ядерным арсеналом и постоянным членством в Совбезе ООН.

«Однако, де-факто, к началу 2000-х она его потеряла. Если главным признаком сверхдержавы считать способность государства оказывать влияние на мировую политику, то современная России в большей степени соответствует этому критерию, чем 15-20 лет назад», – сказал эксперт.

Он также назвал три основные составляющие статуса сверхдержавы: военно-политический потенциал, мощная экономика и «мягкая сила» – культурно-информационное влияние на мировое сообщество.

«Этот статус несет как гигантские возможности, так и колоссальные угрозы. Однако у России нет выбора – если она перестанет стремиться к статусу сверхдержавы, то прекратит свое существование», – считает Фельдман.

Ранее сообщалось, как Россия во время кризиса прокралась в топ-5 экономик мира.