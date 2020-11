Как Россия во время кризиса прокралась в топ-5 экономик мира?

Аргументы Недели → Экономика 13+

18 ноября 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]

Российское правительство так усердно исполняло предписания президента продвинуть страну во всевозможных рейтингах, что поставило под сомнение адекватность подобных соревнований. Всемирный банк даже приостановил публикацию рейтинга Doing Business, в котором Россия пытается войти в двадцатку последние несколько лет, поднявшись с 120-го на 28-е место. Получилась комедия в духе Мольера и Гольдони: Россию за шесть лет покинул едва ли не весь иностранный бизнес, а в глобальном рейтинге инвестиционной привлекательности мы опередили Японию, Францию и Швейцарию.



Летом 2020 года официальные источники надругались над здравым смыслом . В июле власть рапортовала, что больше не планирует бороться за вхождение в пятёрку ведущих экономик мира, как наказал Владимир Путин в майских указах 2012 г., из-за «неблагоприятной международно-экономической конъюнктуры». Сбросили с панели и задачу двукратного снижения бедности: надо, мол, ставить реалистичные цели. Но уже в конце августа помощник президента Максим Орешкин огорошил заявлением, что Россия таки прокралась в топ-5 экономик мира. А ещё говорят, что в макроэкономике не бывает чудес!



Причина преображения России в том, что на фоне коронавируса мы падали чуть медленнее Германии: во втором квартале 2020 г. немцы рухнули на 11,7% ВВП, а мы всего на 8,5%. Орешкин обещал также удержать пятое место, а к 2021 г. вернуть страну к докризисному уровню «по занятости и по выпуску». Со стороны правительства не стихают аплодисменты самим себе: дескать, таковы результаты нашей мудрой программы, благодаря которой экономика восстанавливается самостоятельно, без разгоняющих инфляцию вливаний. Однако возмутились уже международные институты: в октябре не вышел ежегодный рейтинг Doing Business, которым Всемирный банк оценивает условия ведения бизнеса в 190 странах. Какую же сторону нашей действительности изучали при составлении рейтинга работники Всемирного банка? Похоже, они всё-таки работали с документами, пришедшими по официальным российским каналам.



Удовлетворённый результатами президент Путин подколол президента Маврикия, переместившегося в рейтинге с 28-й на 13-ю строчку: мол, мы заняли ваше место. Гром грянул, когда группа исследователей сравнила данные Doing Business с глобальным индексом конкурентоспособности Всемирного экономического форума, основывающегося на опросе топ-менеджеров – то есть людей, которые платят взятки чинушам. И оценки круто разошлись, как часто бывает с теорией и практикой. И хотя формально пересмотр данных Doing Business коснётся Китая, ОАЭ, Азербайджана и Саудовской Аравии, стало ясно, что доверие к этому соревнованию упало надолго.



