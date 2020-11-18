Власти Нижегородской области ввели ряд новых ограничений

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18 ноября 2020, 20:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tarakann.ru/

Глеб Никитин. Инстаграм главы Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес новые изменения в указ о режиме повышенной готовности. Согласно документу, с 18 ноября в регионе вводится ряд новых ограничений.

В первую очередь, запрещены корпоративы в кафе и ресторанах, запрещены все массовые мероприятия за пределами предприятий, причем, это касается не только новогодних застолий и капустников. Фитнес-клубам, бассейнам и спортивным центрам запретили пускать людей старше 65 лет.

При этом разрешена работа различных детских кружков, но при условии, что число детей во время занятия не превышает 10 человек.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области ввели ограничения в работу общепита.