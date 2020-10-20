В Нижегородской области ввели ограничения в работу общепита

Аргументы Недели → Общество 13+

20 октября 2020, 19:06 [ «Аргументы Недели» ]

Глеб Никитин. Фото: сайт правительства НО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввел новые ограничения в регионе из-за коронавируса.

В своем аккаунте в Instagram Никитин отметил, что ситуация с распространением COVID-19 в регионе остается непростой – сегодня было зафиксировано 366 новых случаев заражения.

«Общепит теперь будет работать только на вынос в период с полуночи до 6 утра. Посетителей в это время быть не должно. В остальное время – работа в обычном режиме, с соблюдением всех мер безопасности», – написал губернатор.

Он пояснил, что власти пошли на такую меру вынужденно, поскольку «многие нарушают запрет на вечеринки».

Ранее сообщалось, что в регионе одну из школ закрыли на карантин.