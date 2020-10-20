В Нижегородской области ввели ограничения в работу общепита
20 октября 2020, 19:06[ «Аргументы Недели» ]
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввел новые ограничения в регионе из-за коронавируса.
В своем аккаунте в Instagram Никитин отметил, что ситуация с распространением COVID-19 в регионе остается непростой – сегодня было зафиксировано 366 новых случаев заражения.
«Общепит теперь будет работать только на вынос в период с полуночи до 6 утра. Посетителей в это время быть не должно. В остальное время – работа в обычном режиме, с соблюдением всех мер безопасности», – написал губернатор.
Он пояснил, что власти пошли на такую меру вынужденно, поскольку «многие нарушают запрет на вечеринки».
Ранее сообщалось, что в регионе одну из школ закрыли на карантин.
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