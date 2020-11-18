Эксперт Журавлев считает, что проблема коронавируса стала градусником для российского государственного устройства

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18 ноября 2020, 20:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт администрации Краснодарского края

Борьба с пандемией коронавируса через регионы является правильной государственной линией. Так считает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По его словам, проблема коронавируса стала градусником для российского государственного устройства.

«COVID-19 проверит на зуб все системы нашего государства и покажет, что у нас плохо, а что хорошо. Это означает, что Кремль требует от регионов признавать проблему с пандемией в случае ее обострения», - сказал эксперт ФБА «Экономика сегодня».

Он также отметил, что на региональном направлении в России начались серьезные изменения, связанные с образованием Госсовета РФ. Это не новый орган власти, но благодаря данной совещательной платформе президент РФ будет узнавать о ситуации на местах.

Ранее Путин заявил, что с регионов будет строгий спрос за ситуацию с коронавирусом.