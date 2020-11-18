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Путин заявил, что с регионов будет строгий спрос за ситуацию с коронавирусом

, 16:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Путин заявил, что с регионов будет строгий спрос за ситуацию с коронавирусом
Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что регионы получили самые широкие полномочия в борьбе с распространением коронавируса и спрос с них тоже будет высоким.

Тем не менее, по словам главы государства, ответственности с федеральных чиновников также никто не снимает. Об этом Владимир путин заявил на совещании с членами правительства, где основной темой обсуждения стала ситуация с COVID-19 в стране.

Ранее Путин отчитал главу Минздрава за слова об «управлении» пациентами.

ДВа

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