Власти Самарской области готовы объявить карантин в отдельных районах региона

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18 ноября 2020, 18:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: samaraonline24.ru

Дмитрий Азаров. Фото: сайт правительства Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о том, что в регионе готовы к введению локдауна в отдельных районах. Он не исключает введение такой серьезной меры, если ситуация с коронавирусом в регионе не улучшится.

По словам Азарова, его особенно сильно возмущает тот факт, что ночные клубы продолжают свою работу. Также продолжается нарушение ограничительных мер, несмотря на то, что выписаны штрафы на сумму более 10 млн рублей.

Губернатор отметил, что главы городов и районов лично отвечают за ситуацию на месте. В случае увеличения заболеваемости муниципалитет могут «закрыть».

Ранее сообщалось, что глава Бурятии надеется, что повторный локдаун поможет переломить рост заболеваемости коронавирусом в регионе.