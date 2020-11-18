Голикова предложила использовать средства для борьбы с коронавирусом на транспорт

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18 ноября 2020, 17:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Татьяна Голикова. Фото: сайт ГД

10 миллиардов рублей, выделенные регионам на борьбу с коронавирусом, можно использовать на транспортные расходы. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Голикова отметила, что «у нас не возбраняется приобретать автомобильный транспорт в виде «скорых помощей» и автомобилей для фельдшеров у наших промышленных предприятий за счет тех 10 миллиардов, которые правительство предоставило субъектам.

По ее предложению машины будут «в большом объеме приобретаться за счет средств, которые предусмотрены на программу модернизации первичного звена здравоохранения».

Вице-премьер также уточнила, что правительство обратились к регионам мобилизовать тот ресурс автомобильного транспортного учреждения социальной службы, который был приобретен в 2019 году в рамках проекта «Демография» для обслуживания пожилых и привоза их в медицинские организации, а также врачей – для осмотра и оказания помощи пожилым гражданам.

Ранее Путин заявил, что с регионов будет строгий спрос за ситуацию с коронавирусом.