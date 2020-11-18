Федеральные клиники могут начать финансировать через ФОМС

Медпомощь, оказываемую в федеральных клиниках, будут оплачивать через Фонд обязательного медицинского страхования без участия страховых медорганизаций. Соответствующий законопроект прошел второе чтение в Госдуме.
Законопроектом предлагается возложить на ФОМС отдельные полномочия страховщика в части организации оказания и оплаты специализированной, в том числе высокотехнологичной, медпомощи. Речь идет о застрахованных лицах и медорганизациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти (в соответствии с едиными требованиями базовой программы обязательного медицинского страхования, говорится в пояснительной записке к документу.
Порядок установления тарифов на оплату такой медицинской помощи будет устанавливаться правительством РФ в составе базовой программы ОМС.
Таким образом, на ФОМС будут замыкаться все высокотехнологичные медицинские учреждения федерального уровня, в том числе и вузовская медицина.
Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроекты об ответственности за отчуждение территорий.