Федеральные клиники могут начать финансировать через ФОМС

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18 ноября 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Медпомощь, оказываемую в федеральных клиниках, будут оплачивать через Фонд обязательного медицинского страхования без участия страховых медорганизаций. Соответствующий законопроект прошел второе чтение в Госдуме.

Законопроектом предлагается возложить на ФОМС отдельные полномочия страховщика в части организации оказания и оплаты специализированной, в том числе высокотехнологичной, медпомощи. Речь идет о застрахованных лицах и медорганизациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти (в соответствии с едиными требованиями базовой программы обязательного медицинского страхования, говорится в пояснительной записке к документу.

Порядок установления тарифов на оплату такой медицинской помощи будет устанавливаться правительством РФ в составе базовой программы ОМС.

Таким образом, на ФОМС будут замыкаться все высокотехнологичные медицинские учреждения федерального уровня, в том числе и вузовская медицина.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроекты об ответственности за отчуждение территорий.