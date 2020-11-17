ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Госдума приняла во втором чтении законопроекты об ответственности за отчуждение территорий

, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума приняла во втором чтении законопроекты об ответственности за отчуждение территорий
Фото: сайт ГД

Депутаты приняли во втором чтении законопроекты во исполнение Конституции, которыми предусматривается ответственность за действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, и за призывы к таким действиям.

В Уголовный кодекс предлагается ввести новую статью 280.2 УК РФ «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации».

Председатель думского комитета Павел Крашенинников напомнил, что если правонарушение совершено впервые, то будет наказываться в административном порядке, а не в уголовном, как установлено сейчас. И только при повторном деянии, совершенном в течение года, последует уголовная ответственность.

При этом уголовные штрафы предлагается повысить, установив от 200 до 400 тыс. рублей, а срок лишения свободы сохраняется прежний – до четырех лет.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому отчуждение территории России приравнивается к экстремизму.

ДВа

В мире

Gazeta Wyborcza: Россия может взять под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

Россия возьмет под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

Российская Федерация может взять под свой контроль Суэцкий канал, который имеет ключевое значение для мировой экономики. Об этом говорится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью