Госдума приняла во втором чтении законопроекты об ответственности за отчуждение территорий

Депутаты приняли во втором чтении законопроекты во исполнение Конституции, которыми предусматривается ответственность за действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, и за призывы к таким действиям.
В Уголовный кодекс предлагается ввести новую статью 280.2 УК РФ «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации».
Председатель думского комитета Павел Крашенинников напомнил, что если правонарушение совершено впервые, то будет наказываться в административном порядке, а не в уголовном, как установлено сейчас. И только при повторном деянии, совершенном в течение года, последует уголовная ответственность.
При этом уголовные штрафы предлагается повысить, установив от 200 до 400 тыс. рублей, а срок лишения свободы сохраняется прежний – до четырех лет.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому отчуждение территории России приравнивается к экстремизму.