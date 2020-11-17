Госдума приняла во втором чтении законопроекты об ответственности за отчуждение территорий

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17 ноября 2020, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Депутаты приняли во втором чтении законопроекты во исполнение Конституции, которыми предусматривается ответственность за действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, и за призывы к таким действиям.

В Уголовный кодекс предлагается ввести новую статью 280.2 УК РФ «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации».

Председатель думского комитета Павел Крашенинников напомнил, что если правонарушение совершено впервые, то будет наказываться в административном порядке, а не в уголовном, как установлено сейчас. И только при повторном деянии, совершенном в течение года, последует уголовная ответственность.

При этом уголовные штрафы предлагается повысить, установив от 200 до 400 тыс. рублей, а срок лишения свободы сохраняется прежний – до четырех лет.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому отчуждение территории России приравнивается к экстремизму.