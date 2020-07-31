Путин подписал закон, по которому отчуждение территории России приравнивается к экстремизму

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31 июля 2020, 19:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который приравнивает нарушение территориальной целостности России, в том числе частичное отчуждение ее территории, к экстремизму.

Изменения внесут в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в КоАП.

По словам одного из авторов законопроекта, депутата Госдумы павла Крашенинникова, в Конституции закреплен прямой запрет на отчуждение части территории РФ либо на осуществление иных действий, направленных на нарушение территориальной целостност.

В качестве наказания предлагается предусмотреть лишение свободы на срок от шести до десяти лет.