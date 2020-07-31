Путин подписал закон, по которому отчуждение территории России приравнивается к экстремизму
31 июля 2020, 19:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон, который приравнивает нарушение территориальной целостности России, в том числе частичное отчуждение ее территории, к экстремизму.
Изменения внесут в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в КоАП.
По словам одного из авторов законопроекта, депутата Госдумы павла Крашенинникова, в Конституции закреплен прямой запрет на отчуждение части территории РФ либо на осуществление иных действий, направленных на нарушение территориальной целостност.
В качестве наказания предлагается предусмотреть лишение свободы на срок от шести до десяти лет.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.