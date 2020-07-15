За нарушение территориальной целостности РФ будут наказывать серьезным тюремным сроком
15 июля 2020, 14:12[ «Аргументы Недели» ]
В Думу внесли законопроекты об ответственности за призывы к отчуждению территорий.
Предлагаемые законопроекты позволят обеспечить развитие важных конституционных положений о защите территориальной целостности нашей страны, а также сделают наказание за публичные призывы к отчуждению территорий соразмерным, разграничив административную и уголовную ответственность.
В Уголовный кодекс предлагается ввести новую статью 280.2 УК РФ «Нарушение территориальной целостности РФ». В ней предусматривается уголовная ответственность за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности, говорится в пояснительной записке. В качестве наказания устанавливается лишение свободы на срок от шести до 10 лет.
Накануне Госдума приняла в первом чтении пакетный законопроект, уточняющий понятие экстремистской деятельности.
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