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«Дальневосточный гектар» решили сделать доступнее для россиян

, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

«Дальневосточный гектар» решили сделать доступнее для россиян
Фото: сайт ГД

В Госдуме прошел третье чтение закон, по которому «дальневосточный гектар» должен стать доступнее.

Согласно документу, участок можно будет получить в собственность досрочно при оформлении кредита на строительство дома под залог земли. Граждане смогут взять кредит, а банки получить залог, не дожидаясь, пока истечет пятилетний срок действия договора безвозмездного пользования, говорится в пояснительной записке.

При этом особо оговаривается, что кредит должен быть заключен с российской организацией.

По действующей норме «дальневосточный гектар» предоставляется в безвозмездное пользование на пять лет. Оформить землю в собственность досрочно можно, если на ней расположен жилой дом, принадлежащий пользователю участка. Теперь этот порядок изменится.

Ранее сообщалось, что из Госдумы отозвали законопроекты об изъятии детей из семьи.

ДВа

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