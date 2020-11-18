«Дальневосточный гектар» решили сделать доступнее для россиян
18 ноября 2020, 15:01[ «Аргументы Недели» ]
В Госдуме прошел третье чтение закон, по которому «дальневосточный гектар» должен стать доступнее.
Согласно документу, участок можно будет получить в собственность досрочно при оформлении кредита на строительство дома под залог земли. Граждане смогут взять кредит, а банки получить залог, не дожидаясь, пока истечет пятилетний срок действия договора безвозмездного пользования, говорится в пояснительной записке.
При этом особо оговаривается, что кредит должен быть заключен с российской организацией.
По действующей норме «дальневосточный гектар» предоставляется в безвозмездное пользование на пять лет. Оформить землю в собственность досрочно можно, если на ней расположен жилой дом, принадлежащий пользователю участка. Теперь этот порядок изменится.
Ранее сообщалось, что из Госдумы отозвали законопроекты об изъятии детей из семьи.
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