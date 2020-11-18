Эксперт Бобкова перечислила вымышленные должности мошенников в период пандемии

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18 ноября 2020, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]

женщина, фото: pixels.com

Эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Бобкова рассказала, сотрудниками каких ведомств чаще всего притворяются мошенники во время пандемии новой коронавирусной инфекции. Она призвала потенциальных жертв быть очень внимательными.

Бобкова отметила, что злоумышленники посещают россиян под видом судебных приставов, полицейских и коллекторов. Эксперт добавила, что такие визиты связаны с долгами.

«Никогда не даем личную информацию, связанную с финансами: реквизиты банковских карт, пароли, проверочные коды. Если вам говорят, что в ближайшее время придет прокурор, представитель Пенсионного фонда и так далее, всегда проверяйте на сайтах госорганов, действительно ли кого-то направляют», - предупредила она.

По ее словам, в 99,9% случаев люди, которые пишут или приходят домой к гражданам от имени госорганов, – мошенники. Бобкова рекомендует сразу переходить на официальный сайт и выяснять, направляли ли к вам такого человека. Она уточнила, что представители госорганов никогда не будут требовать финансовую информацию, т.к. не имеют на это права, сообщает "Мир24".

Ранее эксперт перечислил данные, которые могут узнать мошенники по номеру телефона.