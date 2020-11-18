Добровинский отреагировал на информацию о примирении сторон по делу Ефремова

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18 ноября 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360tv.ru

фото: Александр Добровинский, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Александр Добровинский, адвокат семьи погибшего Сергея Захарова в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, прокомментировал информацию о том, что ведутся переговоры о примирении сторон. По его словам, он не понимает, о чем идет речь.

«Никто ни с кем не примерялся. Я даже не знаю, о чем речь. Примириться должны в чем? Стороны должны подписать договор, что Сергей Захаров не умер? Какое примирение должно быть, в чем оно? И о помиловании речи нет», - пояснил он.

Добровинский подтвердил, что встречался с адвокатом Ефремова Андреем Алешкиным, но о примирении они не говорили. Юрист добавил, что не знает, готовит ли прошение о помиловании сторона актера.