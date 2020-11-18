Адвокат Ефремова заявил, что переговоры о примирении актера с потерпевшими близки к финалу

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18 ноября 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Михаил Ефремов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Адвокат Андрей Алешкин в среду, 18 ноября, рассказал что он вновь представляет интересы осужденного на 7,5 лет колонии российского актера Михаила Ефремова и ведет переговоры о примирении с потерпевшими.

Алешкин сообщил журналистам, что вновь подписал соглашение с Ефремовым и продолжает проводить переговоры о примирении с представителями потерпевших в результате ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. По словам адвоката, переговорный процесс сейчас находится на финальной стадии.

Юрист также заметил, что его предложение написать письмо о помиловании президенту Российской Федерации Владимиру Путину еще не одобрено Михаилом Ефремовым, но оно обсуждается.