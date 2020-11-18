Автоэксперт Моржаретто прокомментировал идею об ограничении скорости электросамокатов

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18 ноября 2020, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]

электросамокаты, ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Партнер аналитического агентства "Автостат", автоэксперт Игорь Моржаретто в среду, 18 ноября, прокомментировал идею об ограничении до 20 километров в час скорости электросамокатов и гироскутеров в России.

Ранее заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко заявил о том, что скорость вышуказанных средств передвижения в стране предлагается ограничить.

Игорь Моржаретто в беседе с RT сообщил, что проблема назрела давно, поскольку число гироскутеров и электросамокатов в России в настоящий момент велико. Фиксируется множество происшествий с участием подобных средств индивидуальной мобильности, так как нередко люди ездят на них по тротуарам среди пешеходов.

Автоэксперт отметил, что уже сейчас МВД считает, что следует наказывать водителей электросамокатов, мощность которых превышает 250 Вт, как водителей мопедов. Владельцев же менее мощных средств передвижения предлагается наказывать, как пешеходов и прочих участников дорожного движения.