Синоптик Волосюк заявила, что в выходные в Москве образуется снежный покров

Аргументы Недели → Общество 13+

18 ноября 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

снег в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк заявила, что в грядущие выходные в Москве образуется снежный покров до 4 сантиметров высотой. Предполагается, что он продержится некоторое время.

Елена Волосюк отметила, что ближе к выходным в Москве "будет подмораживать" – столбики термометров будут показывать от нуля до минус 5 градусов. Уже в пятницу в столице России начнутся осадки в виде снега, причем условий для его таяния не будет.

Ночь на субботу также будет снежной. Днем погода "успокоится", а следующей ночью температура воздуха опустится до минус 2 – минус 7 градусов, вследствие чего снежный покров не исчезнет.