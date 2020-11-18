Синоптик Волосюк заявила, что в выходные в Москве образуется снежный покров
18 ноября 2020, 12:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк заявила, что в грядущие выходные в Москве образуется снежный покров до 4 сантиметров высотой. Предполагается, что он продержится некоторое время.
Елена Волосюк отметила, что ближе к выходным в Москве "будет подмораживать" – столбики термометров будут показывать от нуля до минус 5 градусов. Уже в пятницу в столице России начнутся осадки в виде снега, причем условий для его таяния не будет.
Ночь на субботу также будет снежной. Днем погода "успокоится", а следующей ночью температура воздуха опустится до минус 2 – минус 7 градусов, вследствие чего снежный покров не исчезнет.
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