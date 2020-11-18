В Москве в среду вечером ожидается мокрый снег

18 ноября 2020, 09:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила, что в среду, 18 ноября, в Москве ожидаются мокрый снег и облачность. Осадки ожидаются в столице России во второй половине дня.
Елена Волосюк уточнила, что большую часть дня в Москве будет переменная облачность без осадков, а мокрый снег пойдет вечером. Температура воздуха в столице составит от нуля до минус 2 градусов, а в Московской области – от минус 4 до плюс 1 градуса.
Синоптик подчеркнула, что в городе сегодня ожидаются южный и юго-западный ветер. Его скорость будет составлять 4-9 метров в секунду.
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